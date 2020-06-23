«Должен сидеть в тюрьме»: Трамп пожалел, что «помиловал» Болтона

23 Июнь 2020 2020-06-23T21:25:07+03:00

Американский лидер призвал наказать своего экс-помощника за распространение высоко секретной информации с целью получения прибыли

Изменить размер текста: A A

В преддверии выхода книги «Комната, в которой это произошло» президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал ее автора, бывшего советника по нацбезопасности Джону Болтону. По словам главы Белого дома, его бывший помощник находится «на дне жизни» и должен быть в тюрьме за распространение высоко секретной информации с целью получения прибыли.

«Джон Болтон, живущий в бедственном положении, должен сидеть в тюрьме, у него нужно конфисковать деньги, за распространение высоко секретной информации который должен быть в тюрьме с целью получения прибыли», - написал американский лидер в своем Twitter.

«В итоге я его помиловал - это было нечестно», - добавил Трамп.

Напомним, Болтон после своего ухода из Белого дома передал журналистам часть рукописи, в которых содержится информация об американском президенте. Трамп ранее пригрозил своему бывшему советнику судом, если тот не откажется от планов выпустить книгу. Позже он призвал лишить Болтона доходов от продаж экземпляров книги.

Бывший советник завилял, что Трамп шантажировал украинского президента Владимира Зеленского, но при этом играл под дудочку российского президента Владимира Путина

ИСТОЧНИК KP.RU