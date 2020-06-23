2020-06-23T23:07:14+03:00
Общество

Дмитрий Песков объяснил отставание часов Владимира Путина во время телеобращения

Трансляция выступления началась около 17 часов по московскому времени, а часы российского лидера показывали примерно без четверти 15
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий Песков объяснил отставание часов Владимира Путина во время телеобращенияДмитрий Песков объяснил отставание часов Владимира Путина во время телеобращенияФото: REUTERS
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Во вторник, 23 июня, состоялось телеобращение президента России Владимира Путина к гражданам страны. Трансляция выступления началась около 17 часов по московскому времени, однако часы главы государства показывали примерно без четверти 15

Такую расхождение объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, и обратил внимание, что обращение шло в записи.

«Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире», - передает РБК слова представителя Кремля.

В своем обращении, которое длилось 51 минуту, российский лидер оценил успехи борьбы с коронавирусной инфекцией, предложил распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных городах до 12 млн, сообщил и налоговом маневре в IT-области с бессрочным снижении налога на прибыль IT-компаний с 20 процентов до 3 процентов, а также повышении налогов для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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