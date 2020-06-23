23 Июнь 2020 2020-06-23T22:30:43+03:00

В хадже в этом году смогут принять участие не более 10 тысяч паломников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Паломничество по святым местам в Саудовской Аравии в этом году смогут совершить ограниченное число мусульман. Согласно заявлению министра по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Мухаммед Салех, в хадже 2020 года смогут принять участие только около десятка тысяч человек, тогда как ранее количество паломников составляло не менее 2,5 миллиона.

«Число паломников в этом году будет очень ограниченным, и, возможно, не превысит десяти тысяч. Это будет только внутренний хадж, для паломников из-за рубежа исключений сделано не будет», - сообщил он министр в ходе пресс-конференции.

Мухаммед Салех уточнил, что все участники хаджа будут отбираться вместе с иностранными дипмиссиями, и сдадут тесты на наличие коронавируса, а после паломничества должны будут находиться на карантине в течение двух недель. За состояние их здоровья будут наблюдать команды врачей, а в местах паломничества будут развернуты госпитали.

Территория Мекки, где расположены святые для мусульман места, до сих пор закрыта для свободного передвижения в связи с большим числом инфицированных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU