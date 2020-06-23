Российские ПВО сбили беспилотники террористов вблизи базы Хмеймим
Во вторник, 22 июня, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата около российской авиабазы Хмеймим. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
«Огнем российских и сирийских средств ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении», - сообщил руководитель российского Центра.
Щербицкий уточнил, что российские средства противовоздушной обороны выявили беспилотные летательные аппараты около 22:30, когда беспилотники приближались к району расположения российской авиабазы Хмеймим и населенному пункту Джебла провинции Латакия.
Он добавил, что пострадавших или материального ущерба российской базе Хмеймим не нанесли.
Гостелевидение Сирии сообщило, что ПВО страны на данный момент отражает воздушную атаку в небе над провинциями Сувейда и Дейр-эз-зор
ИСТОЧНИК KP.RU