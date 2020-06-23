США намерены построить АЭС в Польше
Вашингтон сообщил о желании подписать с Варшавой соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики и получить контракт на строительство крупной АЭС в Польше.
Соответствующую информацию распространила представитель администрации Соединённых Штатов высокого ранга на специальном брифинге, который был посвящен предстоящему визиту президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон.
«Мы стремимся заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере мирного использования ядерной энергии», - сказала американский представитель и заявила, что договор позволит двигаться в строительстве крупных атомных электростанций, применяющих американскую технологию.
Кроме того, она сообщила, что американская правительственная Финансовая корпорация по международному развитию на данный момент работает над отменой действующего в США запрета на её участие в реализации ядерных проектов в других странах.
В свою очередь Польша планирует построить в течение 20 лет шесть ядерных энергоблоков.
ИСТОЧНИК KP.RU