2020-06-23T22:27:15+03:00
В мире

США намерены построить АЭС в Польше

Американская правительственная корпорация работает над отменой действующего в Штатах запрета на её участие в реализации ядерных проектов в других странах
Елена ГИЛЬМАНОВА
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США намерен построить АЭС в ПольшеСША намерен построить АЭС в ПольшеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вашингтон сообщил о желании подписать с Варшавой соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики и получить контракт на строительство крупной АЭС в Польше.

Соответствующую информацию распространила представитель администрации Соединённых Штатов высокого ранга на специальном брифинге, который был посвящен предстоящему визиту президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон.

«Мы стремимся заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере мирного использования ядерной энергии», - сказала американский представитель и заявила, что договор позволит двигаться в строительстве крупных атомных электростанций, применяющих американскую технологию.

Кроме того, она сообщила, что американская правительственная Финансовая корпорация по международному развитию на данный момент работает над отменой действующего в США запрета на её участие в реализации ядерных проектов в других странах.

В свою очередь Польша планирует построить в течение 20 лет шесть ядерных энергоблоков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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