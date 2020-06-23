Минтруд подготовил проект о выплатах россиянам, проживающим в Прибалтике

23 Июнь 2020 2020-06-23T22:40:59+03:00

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В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Министерство труда России подготовило проект о выплатах гражданам России, проживающим в Прибалтике - Латвии, Литве и Эстонии, но не получающие пенсию в РФ. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что выплаты можно будет получить в отделах при посольствах

«Гражданам РФ, постоянно проживающим в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, имеющим право на получение единовременной выплаты и не являющимся в соответствии с законодательством РФ получателями пенсии, единовременная выплата назначается и выплачивается отделами социального обеспечения при посольствах РФ», - говорится в документе ведомства.

Напомним, в 2014 году правительство утвердило правила выплат Пенсионным фондом России пожизненного материального обеспечения ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают в Латвии, Литве и Эстонии. В соответствии с принятым постановлением кабмина, средства переводятся в иностранной валюте по курсу рубля, установленного Центральным банком России.

ИСТОЧНИК KP.RU