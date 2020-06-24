Мужчина заснял на видео погоню голодного медведя за мороженым

24 Июнь 2020 2020-06-24T04:04:34+03:00

Животное учуяло запах десерта и захотело во что бы то ни стало попробовать его [видео]

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Мужчина запечатлел на видео, как в Подмосковье за ним погнался голодный бурый медведь. Завершение "побегушек" от хищного зверя оказалось весьма необычным.

Пользователь TikTok Сергей Карсанов снял момент, от которого поначалу стынет кровь в жилах - его в окрестностях Сергиевого Посада заметило крупное лохматое животное. Позже оказалось. что это медведь, жаждущий мороженое в вафельном стаканчике, которое было у мужчины в руке.

Стоило только угостить, казалось бы разъяренного и грозного зверя, десертом, как из хищника он превратился в домашнего мишку.

Ранее сайт kp.ru уже писал какими любителями сладкого бывают животные. Так, в Москве в одном из кафе официанты обнаружили енота-воришку. Зверек каким-то образом пробрался в заведение и попытался стянуть печенье. Но воришке не повезло - кафе оказалось не простым а тематическим. Любителя вкусняшек "арестовал" официант и предложил зверьку подумать над своим поведением - в антуражной "тюрьме", под которую замаскирован один из залов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786580" frameborder="0"></iframe> Парень снял, как в Подмосковье за ним гонится голодный медведь.

ИСТОЧНИК KP.RU