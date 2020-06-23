Евросоюз может отказать во въезде гражданам России, США и Бразилии
Евросоюз планирует рассмотреть сохранение запрета на въезд для граждан России, США и Бразилии. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.
В преддверии открытия 1 июля 2020 года европейских границ, чиновники в Брюсселе обсуждают два возможных списка стран, жители которых смогут въехать в ЕС. Отмечается, что эти перечни были составлены основываясь на том, на сколько успешно власти государств справляются с распространением и борьбой с коронавирусом.
Сообщается, что те страны, которые войдут в этот список, были определены на основании так называемой "комбинации эпидемиологических критериев", главным из которых является среднее число новых случаев заражения граждан covid-19 за две недели на 100 тысяч населения. Тем временем в Брюсселе считают, что этот показатель должен ровняться 16.
ИСТОЧНИК KP.RU
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