Евросоюз может отказать во въезде гражданам России, США и Бразилии

23 Июнь 2020 2020-06-23T23:09:21+03:00

Чиновники в Брюсселе обсуждают два возможных списка стран, жители которых смогут въехать в ЕС

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Евросоюз планирует рассмотреть сохранение запрета на въезд для граждан России, США и Бразилии. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.

В преддверии открытия 1 июля 2020 года европейских границ, чиновники в Брюсселе обсуждают два возможных списка стран, жители которых смогут въехать в ЕС. Отмечается, что эти перечни были составлены основываясь на том, на сколько успешно власти государств справляются с распространением и борьбой с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU