Евросоюз может отказать во въезде гражданам России, США и Бразилии
Чиновники в Брюсселе обсуждают два возможных списка стран, жители которых смогут въехать в ЕС
Евросоюз может отказать во въезде гражданам России, США и БразилииФото: REUTERS
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Евросоюз планирует рассмотреть сохранение запрета на въезд для граждан России, США и Бразилии. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.
В преддверии открытия 1 июля 2020 года европейских границ, чиновники в Брюсселе обсуждают два возможных списка стран, жители которых смогут въехать в ЕС. Отмечается, что эти перечни были составлены основываясь на том, на сколько успешно власти государств справляются с распространением и борьбой с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU