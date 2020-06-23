Стрельба на Алтуфьевском шоссе в Москве: сообщается о пострадавшем

23 Июнь 2020 2020-06-24T00:07:49+03:00

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Поздним вечером 23 июня на Алтуфьевском шоссе, по предварительным данным, идет перестрелка.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Фото предоставлено очевидцем

По информации источника, в результате происшествия пострадал один человек, он получил огнестрельное ранение, пишет ТАСС. На данным момент сообщается, что там проходит операция по задержанию криминальных лидеров.

По предварительным данным, ранен один человек. Фото предоставлено очевидцем

Ранее стало известно, что столичные сотрудники полиции проверяет информацию о стрельбе на северо-востоке Москвы. Позже по информации издания, правоохранительные органы проводят там операцию по задержанию криминальных лидеров, где уже сообщается о примерно 30 задержанных. Спецоперация проходит в одном из кафе, где полиция совместно с ФСБ организовали рейд против этой сходки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kp.ru/video/embed/786662" frameborder="0"></iframe> На Алтуфьевском шоссе, предварительно, перестрелка.

ИСТОЧНИК KP.RU