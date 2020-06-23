2020-06-24T00:07:49+03:00
Происшествия

Стрельба на Алтуфьевском шоссе в Москве: сообщается о пострадавшем

Данные о состоянии здоровья возможного раненого уточняются [фото, видео]
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото ЧП с место события, кадры предоставлены очевидцемФото ЧП с место события, кадры предоставлены очевидцем
Изменить размер текста:

Поздним вечером 23 июня на Алтуфьевском шоссе, по предварительным данным, идет перестрелка.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Фото предоставлено очевидцем

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Фото предоставлено очевидцем

По информации источника, в результате происшествия пострадал один человек, он получил огнестрельное ранение, пишет ТАСС. На данным момент сообщается, что там проходит операция по задержанию криминальных лидеров.

По предварительным данным, ранен один человек. Фото предоставлено очевидцем

По предварительным данным, ранен один человек. Фото предоставлено очевидцем

Ранее стало известно, что столичные сотрудники полиции проверяет информацию о стрельбе на северо-востоке Москвы. Позже по информации издания, правоохранительные органы проводят там операцию по задержанию криминальных лидеров, где уже сообщается о примерно 30 задержанных. Спецоперация проходит в одном из кафе, где полиция совместно с ФСБ организовали рейд против этой сходки.

На Алтуфьевском шоссе, предварительно, перестрелка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Twitter признал пост Трампа оскорбительным
Лукашенко прибыл в Москву на торжественный Парад Победы
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Почему дети охотно вступают в отряды юных инспекторов движения, рассказала руководитель отряда
Руководитель отряда ЮИД: Обучаем до тех пор, пока ребенок не скажет, что не будет нарушать ПДД
Эксперт: Отряды юных инспекторов движения нуждаются в федеральной поддержке
В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
Стрельба на Алтуфьевском шоссе в Москве: сообщается о пострадавшем
Евросоюз может отказать во въезде гражданам России, США и Бразилии
Минтруд подготовил проект о выплатах россиянам, проживающим в Прибалтике
США намерены построить АЭС в Польше
Российские ПВО сбили беспилотники террористов вблизи базы Хмеймим
В хадже в этом году смогут принять участие не более 10 тысяч паломников
Дмитрий Песков объяснил отставание часов Владимира Путина во время телеобращения
«Налоговый маневр» является однозначной поддержкой IT-сферы, заявил директор РАЭК
«Должен сидеть в тюрьме»: Трамп пожалел, что «помиловал» Болтона
Адвокат семьи погибшего в аварии с Ефремовым объяснил их частое участие в ток-шоу
Путин подписал указ о новой детской выплате по 10 тысяч рублей
В США сообщили об угрозе цунами после сильного землетрясения в Мексике
Американцы отправят вертолет на Марс
Нидерланды решили расследовать причастность Украины к крушению Boeing MH17