В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
Общее число жертв болезни увеличилось до 3 657 человек
В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на наличие коронавируса в организме. Теперь общее число жертв болезни в столице увеличилось до 3 657 человек. Об этом 23 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Тем временем, в России количество летальных случаев с начала эпидемии в стране составляет 8 359, вылечились - более 356 тысяч, инфицированы в настоящее время - 234 917 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU