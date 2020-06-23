В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

23 Июнь 2020 2020-06-24T00:36:10+03:00

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В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на наличие коронавируса в организме. Теперь общее число жертв болезни в столице увеличилось до 3 657 человек. Об этом 23 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Тем временем, в России количество летальных случаев с начала эпидемии в стране составляет 8 359, вылечились - более 356 тысяч, инфицированы в настоящее время - 234 917 человек.

Ранее сайт kp.ru писал, что, по мнению врачей, пациенты с ВИЧ болеют коронавирусом намного легче. Ученые предложили новый способ борьбы с заразой, он заимствован из лечения пациентов Центра СПИД. Сообщается, что сам метод не новый - его применяют в медицине уже почти 90 лет, в основном для обеззараживания донорской плазмы крови, а также лечения бородавок и папиллом, в том числе и для лечения вирусных осложнений у больных СПИДом.

ИСТОЧНИК KP.RU