2020-06-23T23:39:43+03:00
Авто

Руководитель отряда ЮИД: Обучаем до тех пор, пока ребенок не скажет, что не будет нарушать ПДД

Светлана Архипова в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснила, чем занятия в школе юных инспекторов отличается от лекций в автошколе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Разговор состоялся в рамках программы «Россия в движения» с Натальей Агре и Антоном ЧелышевымРазговор состоялся в рамках программы «Россия в движения» с Натальей Агре и Антоном Челышевым
Изменить размер текста:

Руководитель отряда юных инспекторов дорожного движения города Ельца Липецкой области Светлана Архипова в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала, чем отличается обучение в ЮИД от занятий в автошколах.

«Мы детей обучаем ПДД не так, как в автошколах. Там главное – сдать экзамены, получить водительское удостоверение. Мы же начинаем с самых азов и рассматриваем вопросы до те пор, пока не поймем, что ребенок может самостоятельно передвигаться по тротуарам, переходить дорогу», - сказала руководитель отряда ЮИД в беседе с ведущими программы «Россия в движения» Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Она добавила, что пристальное внимание уделяется и тем темам, которые в автошколах даже не затрагивают.

«Изучаем до тех пор, пока ребенок не скажет: «Я все понял. Я не буду нарушать ПДД», - подчеркнула Светлана Архипова.

Чем отличается обучение в отрядах ЮИД от занятий в автошколах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почему дети охотно вступают в отряды юных инспекторов движения, рассказала руководитель отряда
Руководитель отряда ЮИД: Обучаем до тех пор, пока ребенок не скажет, что не будет нарушать ПДД
Эксперт: Отряды юных инспекторов движения нуждаются в федеральной поддержке
В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
Стрельба на Алтуфьевском шоссе в Москве: сообщается о пострадавшем
Евросоюз может отказать во въезде гражданам России, США и Бразилии
Минтруд подготовил проект о выплатах россиянам, проживающим в Прибалтике
США намерены построить АЭС в Польше
Российские ПВО сбили беспилотники террористов вблизи базы Хмеймим
В хадже в этом году смогут принять участие не более 10 тысяч паломников
Дмитрий Песков объяснил отставание часов Владимира Путина во время телеобращения
«Налоговый маневр» является однозначной поддержкой IT-сферы, заявил директор РАЭК
«Должен сидеть в тюрьме»: Трамп пожалел, что «помиловал» Болтона
Адвокат семьи погибшего в аварии с Ефремовым объяснил их частое участие в ток-шоу
Путин подписал указ о новой детской выплате по 10 тысяч рублей
В США сообщили об угрозе цунами после сильного землетрясения в Мексике
Американцы отправят вертолет на Марс
Нидерланды решили расследовать причастность Украины к крушению Boeing MH17