Руководитель отряда ЮИД: Обучаем до тех пор, пока ребенок не скажет, что не будет нарушать ПДД

23 Июнь 2020 2020-06-23T23:39:43+03:00

Разговор состоялся в рамках программы «Россия в движения» с Натальей Агре и Антоном Челышевым

Светлана Архипова в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснила, чем занятия в школе юных инспекторов отличается от лекций в автошколе

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Руководитель отряда юных инспекторов дорожного движения города Ельца Липецкой области Светлана Архипова в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала, чем отличается обучение в ЮИД от занятий в автошколах.

«Мы детей обучаем ПДД не так, как в автошколах. Там главное – сдать экзамены, получить водительское удостоверение. Мы же начинаем с самых азов и рассматриваем вопросы до те пор, пока не поймем, что ребенок может самостоятельно передвигаться по тротуарам, переходить дорогу», - сказала руководитель отряда ЮИД в беседе с ведущими программы «Россия в движения» Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Она добавила, что пристальное внимание уделяется и тем темам, которые в автошколах даже не затрагивают.

«Изучаем до тех пор, пока ребенок не скажет: «Я все понял. Я не буду нарушать ПДД», - подчеркнула Светлана Архипова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786651" frameborder="0"></iframe> Чем отличается обучение в отрядах ЮИД от занятий в автошколах.

ИСТОЧНИК KP.RU