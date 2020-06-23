Руководитель отряда ЮИД: Обучаем до тех пор, пока ребенок не скажет, что не будет нарушать ПДД
Руководитель отряда юных инспекторов дорожного движения города Ельца Липецкой области Светлана Архипова в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала, чем отличается обучение в ЮИД от занятий в автошколах.
«Мы детей обучаем ПДД не так, как в автошколах. Там главное – сдать экзамены, получить водительское удостоверение. Мы же начинаем с самых азов и рассматриваем вопросы до те пор, пока не поймем, что ребенок может самостоятельно передвигаться по тротуарам, переходить дорогу», - сказала руководитель отряда ЮИД в беседе с ведущими программы «Россия в движения» Натальей Агре и Антоном Челышевым.
Она добавила, что пристальное внимание уделяется и тем темам, которые в автошколах даже не затрагивают.
«Изучаем до тех пор, пока ребенок не скажет: «Я все понял. Я не буду нарушать ПДД», - подчеркнула Светлана Архипова.
Чем отличается обучение в отрядах ЮИД от занятий в автошколах.
ИСТОЧНИК KP.RU