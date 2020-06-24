2020-06-24T00:48:53+03:00
В мире

Twitter признал пост Трампа оскорбительным

В социальной сети не стали удалять публикацию американского президента
Юлия КЕКОВА
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Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
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Социальная сеть Twitter вновь уличила президента США Дональда Трампа в нарушении правил пользования платформой

Сообщается, что американский лидер указал в своем посте о намерениях протестующих установить в Вашингтоне "автономную зону". Именно это высказывание в компании и сочли оскорбительным.

- Этот твит нарушает пункт правил об оскорбительном поведении. Однако, в то же время в Twitter сочли, что будет в интересах общественности, если этот пост все-таки останется доступным для пользователей платформы, - сообщили в компании, пишет Интерфакс.

Напомним, ранее глава Соединенных Штатов написал, что любая попытка установления в Вашингтоне так называемой "автономной зоны", как в Сиэттле, столкнется с серьезным противодействием. Он заявил, что этого не произойдет до тех пор, пока он является президентом страны.

К слову, это не единственный случай возникновения возможных сложностей между Трампом и Twitter. Ранее в соцсети были присвоены двум его сообщениям маркировка, которая указывала, что эти твиты могут содержать недостоверную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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