24 Июнь 2020 2020-06-24T02:05:16+03:00

В Москве задержали около 30 человек во время рейда по борьбе с оргпреступностью. Фото предоставлено очевидцем

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В Москве на Алтуфьевском шоссе задержали порядка 30 человек во время рейда правоохранительных органов по борьбе с оргпреступностью.

Сообщается, что задержанными возможными преступными лидерами стали граждане из кавказских республик. Об этом пишет ТАСС.

- В правоохранительные органы поступила информация о сходке преступных лидеров из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе. После этого полиция и ФСБ организовала рейд против этой сходки, - рассказал источник агентства.

Также отмечается, что часть задержанных были вооружены. В процессе проведения спецоперации стало известно о нескольких выстрелах, в результате которых пострадал один человек.

- Все задержанные будут проверены по базам данных лиц, находящихся в розыске, а также на причастность к преступлениям, совершенным на территории Московского региона, - добавил источник ТАСС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786677" frameborder="0"></iframe> Десятки человек задержаны после перестрелки на северо-востоке Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU