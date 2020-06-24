2020-06-24T02:33:59+03:00
Общество

"Яндекс" объявил о частичном прекращении сотрудничества со Сбербанком

Сделку о разделе совместных бизнесов планируется закрыть в III квартале 2020 года
Юлия КЕКОВА
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"Яндекс" объявил о частичном прекращении сотрудничества со Сбербанком"Яндекс" объявил о частичном прекращении сотрудничества со СбербанкомФото: Анастасия Осипова
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"Яндекс" объявил о прекращении сотрудничества со Сбербанком по совместным предприятиям.

Сообщается, что в результате сделки "Яндекс" выкупит у Сбербанка долю в 45% "Яндекс.Маркете"за 42 миллиарда рублей, а Сбербанк в свою очередь - долю в 25% "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах" предварительно за 2,4 миллиарда рублей. после чего станет единственным владельцем актива. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что "Яндекс.Деньги" продолжат свою работу для пользователей и партнеров в привычном режиме.

- На сервисе по-прежнему можно будет авторизоваться с помощью "Яндекса", а банковские карты "Денег" будут работать до окончания срока действия, после чего их можно будет перевыпустить. До конца года сервис намерен провести ребрендинг и сменить название, - уточняется в сообщении.

Тем временем, сам "Яндекс" намерен активнее задействовать экосистему своих сервисов, в том числе в "Яндекс.Маркете". Это позволит сделать покупку, выбор и доставку товаров намного быстрее и удобнее для пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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