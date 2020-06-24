Захарова высказалась об оскорблениях грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель Минситрества иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова грузинского журналиста Георгия Габунии, который накануне позволил себе в очередной раз оскорбить главу государства Владимира Путина.
Дипломат ответила словами главы МИД РФ Сергея Лаврова, которыми тот ранее осадил сотрудниц грузинских телеканалов за неподобающее поведение.
- В данном случае более чем уместно: «Вы больные, девочки», - высказалась Захарова, цитируя слова Лаврова, пишут РИА Новости.
В прошлом году Габуния начал авторскую программу на "Рустави-2" с агрессии и ругани в российского президента. Накануне журналист снова негативно выразился о Путине в эфире телеканала "Мтавари архи".
После скандальных высказываний в 2019 году жители Грузии вышли с протестами и потребовали увольнения ведущего, а власти страны осудили его действия. Спустя некоторое время у "Рустави-2" поменялся владелец, а Габунию и некоторых журналистов уволили.
ИСТОЧНИК KP.RU