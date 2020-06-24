2020-06-24T02:37:54+03:00
Политика

Захарова высказалась об оскорблениях грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД РФ считает, что подобное поведение можно назвать неподобающим
Юлия КЕКОВА
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Мария Захарова. Фото: фейсбукМария Захарова. Фото: фейсбук
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Официальный представитель Минситрества иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова грузинского журналиста Георгия Габунии, который накануне позволил себе в очередной раз оскорбить главу государства Владимира Путина.

Дипломат ответила словами главы МИД РФ Сергея Лаврова, которыми тот ранее осадил сотрудниц грузинских телеканалов за неподобающее поведение.

- В данном случае более чем уместно: «Вы больные, девочки», - высказалась Захарова, цитируя слова Лаврова, пишут РИА Новости.

В прошлом году Габуния начал авторскую программу на "Рустави-2" с агрессии и ругани в российского президента. Накануне журналист снова негативно выразился о Путине в эфире телеканала "Мтавари архи".

После скандальных высказываний в 2019 году жители Грузии вышли с протестами и потребовали увольнения ведущего, а власти страны осудили его действия. Спустя некоторое время у "Рустави-2" поменялся владелец, а Габунию и некоторых журналистов уволили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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