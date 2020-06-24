Ученые раскрыли, как ожирение влияет на развитие слабоумия

24 Июнь 2020 2020-06-24T03:28:36+03:00

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Британские ученые установили связь между ожирением и работой человеческого мозга. Из-за лишнего веса возрастает опасность развития старческого слабоумия.

Сообщается, что ожирение повышает вероятность развития такого рода проблем на 30% и более. Об этом сообщила пресс-служба университетского колледжа Лондона (UCL) со ссылкой на статью в International Journal of Epidemiology, пишет ТАСС.

- Деменция станет одной из самых больших проблем и угроз для человечества в текущем столетии для здорового старения всех людей на Земле. Наши наблюдения и исследования показали, что нарастающая эпидемия ожирения может негативно повлиять на ситуацию с распространением старческого слабоумия, - заявил Эндрю Степто, профессор UCL, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ранее сайт сайт kp.ru писал, какие продукты спасают от деменции. Согласно проведенному исследованию специалистов, люди, чьи рационы состояли в основном из мяса с высокой степенью переработки, крахмалистых продуктов, таких как, например, картофель, и закусок, печенья и пирожных, быстрее развивалась деменция.

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ИСТОЧНИК KP.RU