2020-06-24T03:44:51+03:00
Происшествия

Шесть человек погибли при крушении легкого самолета в Мексике

Воздушное судно следовало в соседний штат Синалоа
Юлия КЕКОВА
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Шесть человек погибли при крушении легкого самолета в МексикеШесть человек погибли при крушении легкого самолета в МексикеФото: Иван ВИСЛОВ
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В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета марки Cessna разбился в штате Чиуауа.

Сообщается, что жертвами происшествия стали все, кто находился на борту воздушного судна, которое направлялось в соседний штат Синалоа, в том числе 13-летний ребенок. Об этом сообщила газета Milenio.

На данный момент известно, что местные власти уже приступили к расследованию причин и обстоятельств авиакатастрофы.

Согласно тексту, самолет вылетел из города Камарго в направлении к Гуасаве. Обломки разбившегося воздушного судна были обнаружены в районе границы штатов Чиуауа и Синалоа.

Ранее сайт kp.ru писал, что четыре человека погибли при крушении одномоторного самолета в США в штате Иллинойс. Жертвами происшествия стали пилот и три пассажира. Инцидент произошел в 5 км от города Карлинвилла неподалеку от жилого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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