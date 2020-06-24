Оперный театр в Барселоне выступил с концертом для растений

24 Июнь 2020 2020-06-24T04:16:52+03:00

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В Барселоне струнный квартет оперного театра "Лисео" дал концерт для растений. Испанские музыканты выступили перед 2 292 цветами.

За происходящим люди с разных уголков мира наблюдали могли наблюдать в режиме онлайн. Сообщается, что после завершения концерта растения подарили медикам местной городской больницы. Таким образом, врачи получили "заряженные музыкой" цветы, пишет La Vanguardia.

Автором идеи и организатором столь необычного концерта стал художник-концептуалист Эуxенио Ампудиа. По его словам, во время пандемии коронавируса он много думал об "отношениях современного человека с природой и с другими видами живых существ, населяющих планету". Так у него и родилась мысль посвятить выступление растениям. К слову. цветы были не срезанные, а в горшках. Квартет UceLi исполнил для своих "слушателей" миниатюру Джакомо Пуччини "Хризантемы".

ИСТОЧНИК KP.RU