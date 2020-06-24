Захарова прокомментировала заявление Киева о "многомиллионных долгах"

24 Июнь 2020 2020-06-24T04:32:30+03:00

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о позиции Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.

По ее мнению, они "уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься". Ее слова цитирует портал Politexpert.

Ранее сайт kp.ru писал, что Киев требует у Москвы сотни миллионов долларов, несмотря на то, что сам задолжал России приличную сумму в десятки миллиардов. Все началось с того, 23 июня замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что с 2014 года Россия якобы задолжала незалежной около 100 миллионов долларов за каждый год базирования Черноморского флота в Крыму. И не вносит никаких платежей.

У Москвы на этот счет свой железный контрагумент: Крым возвратился в Россию с соблюдением всех канонов международного права - добровольно и на основе результатов референдума, и с 18 марта 2014 года является законным субъектом Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU