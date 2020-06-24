2020-06-24T05:12:11+03:00
В мире

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля

Вмешательство в воздушное пространство произошло в окрестностях Хамы
Юлия КЕКОВА
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Сирийские ПВО отразили ракетную атаку ИзраиляСирийские ПВО отразили ракетную атаку ИзраиляФото: REUTERS
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Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) открыли огонь по воздушным целям в небе над провинциальным центром Хама (220 км от Дамаска).

Сообщается, что очередная агрессия была проявлена со стороны Израиля.

- Израиль атаковал несколько военных позиций Сирии в Сальмии и Эс-Суббуре к востоку от Хамы. Силы ПВО смогли своевременно обнаружить вражеские цели и отразили атаку, - цитирует слова своего источника агенство SANA .

Отмечается, что все вражеские ракеты были поражены до того, как они успели достичь своих целей.

Ранее сообщалось, что израильские ВВС атаковали армейские позиции в районе города Сальхад в южной провинции Эс-Сувейда. В результате случившегося погибли двое солдат, а четыре человека были ранены. Самолеты, находясь в небе к востоку и северо-востоку от Пальмиры, нанесли удары по наземным целям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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