2020-06-24T06:05:57+03:00
Общество

Почему опасно загорать в городских парках, рассказал эксперт

Прием солнечных ванн может быть опасен
Юлия КЕКОВА
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Почему опасно загорать в городских парках, рассказал экспертПочему опасно загорать в городских парках, рассказал экспертФото: Иван МАКЕЕВ
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Загорать на газоне в летнее время года на просторах городских парков может быть опасно.

По словам энтомолога, доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника ИПЭЭ РАН Анатолия Захарова, существует как минимум две причины, чтобы воздержаться от такой затеи.

Во-первых, опасность с наступлением тепла представляют для человека клещи. Насекомые, если их вовремя не заметить, могут нанести вред здоровью.

Во-вторых - средства, которыми обрабатывают газоны. По мнению Захарова, любителям поваляться на траве в общественном месте следует помнить о тех веществах, которые остаются на листьях деревьев, в том числе на поверхности почвы. Они тоже могут быть вредны для человека или вызвать аллергическую реакцию. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.

ИСТОЧНИК KP.RU

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