Трамп предложил назвать коронавирус "Ухань"

24 Июнь 2020 2020-06-24T06:40:24+03:00

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Американский президент Дональд Трамп придумал новые названия для коронавирусной инфекции.

По мнению главы государства, он считает КНР ответственной за начало эпидемии covid-19, ведь до нее "все было хорошо".

- Я могу дать вирусу19 имен: "Ухань", "Кунг-флю" (flu с англ. - грипп). Кто-то называет коронавирус "китайским гриппом". Но мы станем после пандемии гораздо сильнее, чем когда-либо до этого, - заявил Трамп на предвыборном митинге в Аризоне, акцентировав внимание на том, что вспышка инфекции в конце 2019 года была зафиксирована именно в Китае.

Напомним, в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку covid-19 пандемией. По последним данным, общее число инфицированных на планете с начала распространения болезни превысило 9,2 миллиона человек, вылечились - более 4,6 миллионов, скончались от вируса - свыше 460 тысяч пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU