Названа главная опасность ношения масок на подбородке
Многие россияне устали от коронавируса и от постоянного использования средств индивидуальной защиты. Некоторые из них носят маски лишь формально, спустив их на подбородок. Такое поведение граждан может привести главной проблеме - массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, считает главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ Игорь Молчанов.
По мнению специалиста, состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно.
- Да, жара создает у людей ощущения удушья под маской, и они начинают носить ее чисто формально, как правило, стягивая на подбородок. Однако предсказать точное развитие событий по ситуации с вирусом сложно, но будем рассчитывать на благоразумие наших граждан, - приводит слова эксперта пресс-служба ведомства.
Также Молчанов напомнил, что ношение масок и перчаток на данный момент является обязательной мерой, особенно в общественном транспорте. К слову, не лишним будет и соблюдение социальной дистанции.
ИСТОЧНИК KP.RU