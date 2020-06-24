2020-06-24T07:01:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Названа главная опасность ношения масок на подбородке

Врач рассказал, почему так не стоит использовать средство индивидуальной защиты
Юлия КЕКОВА
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Названа главная опасность ношения масок на подбородкеНазвана главная опасность ношения масок на подбородкеФото: Shutterstock
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Многие россияне устали от коронавируса и от постоянного использования средств индивидуальной защиты. Некоторые из них носят маски лишь формально, спустив их на подбородок. Такое поведение граждан может привести главной проблеме - массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, считает главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ Игорь Молчанов.

По мнению специалиста, состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно.

- Да, жара создает у людей ощущения удушья под маской, и они начинают носить ее чисто формально, как правило, стягивая на подбородок. Однако предсказать точное развитие событий по ситуации с вирусом сложно, но будем рассчитывать на благоразумие наших граждан, - приводит слова эксперта пресс-служба ведомства.

Также Молчанов напомнил, что ношение масок и перчаток на данный момент является обязательной мерой, особенно в общественном транспорте. К слову, не лишним будет и соблюдение социальной дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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