2020-06-24T07:15:57+03:00
В мире

Последние новости на утро 24 июня 2020: Путин подписал указ о выплате семьям с детьми до 16 лет

Мы собрали последние новости на утро 24 июня 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Важные новости утраВажные новости утраФото: REUTERS
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Последние новости на утро 24 июня 2020 года: президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, которые имеют детей в возрасте до 16 лет. Предложение о новой выплате российский лидер сделал ранее во время своего обращения к гражданам во вторник, 23 июня. Глава государства уточнил, что получившие деньги в июне, автоматически смогут получить выплаты и в следующем месяце, а предыдущие выплаты не имеют никакого отношения к июльским. Сайт kp.ru писал, что до этого Правительство приняло решение в мае текущего года выплатить всем семьям с детьми до 16 лет по 10 тысяч рублей.

Тем временем, американский лидер Дональд Трамп предложил переименовать коронавирус. Всего президент США придумал 19 "имен" для болезни. Среди них есть необычные названия, такие, как "Ухань" и "Кунг-флю".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о позиции Киева, которые уверены, что Россия якобы задолжала Украине около 100 миллионов долларов за каждый год базирования Черноморского флота в Крыму перед Украиной. По ее мнению, они "уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься".

Лидер КНДР Ким Чен Ын отложил план военных действий, направленных против Южной Кореи. На предварительном заседании ЦВК ТПК дал оценку сложившейся в последнее время ситуации и решил перенести рассмотрение плана по военному действию против Юга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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