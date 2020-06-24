Последние новости на утро 24 июня 2020: Путин подписал указ о выплате семьям с детьми до 16 лет

24 Июнь 2020 2020-06-24T07:15:57+03:00

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Последние новости на утро 24 июня 2020 года: президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, которые имеют детей в возрасте до 16 лет. Предложение о новой выплате российский лидер сделал ранее во время своего обращения к гражданам во вторник, 23 июня. Глава государства уточнил, что получившие деньги в июне, автоматически смогут получить выплаты и в следующем месяце, а предыдущие выплаты не имеют никакого отношения к июльским. Сайт kp.ru писал, что до этого Правительство приняло решение в мае текущего года выплатить всем семьям с детьми до 16 лет по 10 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU