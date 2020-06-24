2020-06-24T07:15:05+03:00
Экономика

Евросоюзу предсказали дефицит нефти

Добыча ресурса может сократиться быстрее, чем страны смогут преодолеть зависимость от него
Ксения АНУФРИЕВА
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Евросоюзу предсказали дефицит нефтиЕвросоюзу предсказали дефицит нефтиФото: REUTERS
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Государства Европы в ближайшее десятилетие могут столкнуться с серьезным дефицитом нефти. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование европейского аналитического центра.

Эксперты считают, что добыча энергетического ресурсы сократится быстрее, чем Евросоюз успеет преодолеть зависимость от нефтяных ресурсов. Этот факт значительно повышает риск возникновения кризисной ситуации и сильного роста цен на топливо.

Состояние нефтяной отрасли в РФ и бывших республиках СССР аналитики оценили выражением «систематическое снижение». Добывающая отрасли в этих государствах обеспечивает более 40% поставок сырья в Европу.

Ожидается также резкое сокращение добычи нефти в странах Африки в течение следующих десяти лет. Ситуацию на рынке могут усугубить и негативные последствия пандемии коронавирусной инфекции, которые затормозят инвестиции в новые экономические проекты. Крупные компании могут сократить свои расходы на грядущий 2021 год почти на четверть, то есть около 40 миллиардов американских долларов.

Эксперты отметили, что быстрые переход на альтернативные энергоносители не только сыграет решающую роль в борьбе с изменением климата на планете, но может помочь избежать спада на рынке в развивающихся странах мира.

Как ранее писал сайт kp.ru, цены на нефтяные смеси стали снижаться в рамках коррекции после продолжительного активного роста. Так, накануне смесь марки Brent упала на 0,3 процента, достигнув отметки в 42,95 доллара за баррель, а нефть WTI подешевела на 0,52 процента до 40,52 доллара за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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