Начался Парад Победы на Красной площади

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:10:08+03:00

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Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации на территории страны главное торжественное мероприятие года – парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - пришлось перенести. Торжественное традиционное шествие на Красной площади в Москве началось сегодня, 24 июня, в 10:00 по столичному времени. Сайт kp.ru проводит прямую трансляцию мероприятия.

Именно в этот день в 1945 году в столице государства состоялся первый Парад Победы, которые отличался особой торжественностью и символизмом: солдаты и военная техника проходили по главной площади города, волоча по земле нацистские штандарты и бросая их к подножию мавзолея.

Парад Победы - 2020 в Москве.Парад в честь 75-летия Победы проходит в Москве. В этом году торжественное шествие перенесли с 9 мая на 24 июня, чтобы сдержать распространение коронавируса

Сегодня в шествии примут участие 14 тысяч военнослужащих. Учитывая пандемию, на фоне которой проходит торжественное мероприятие, во время Парада будут соблюдать все меры безопасности. Так, на Парад выйдут только военные с иммунитетом к коронавирусу, наличие которого заранее определили с помощью современных тестов на антитела. В торжественном мероприятии примет участие боевая техника: в механизированной колонне свыше 230 машин. Ожидается, что по Москве пройдут колонны исторической техники военных времен, современные боевые машины, а также перспективная техника.

В 9:45 по московскому времени состоится обращение российского президента Владимира Путина к гражданам на Параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786733" frameborder="0"></iframe> В Москве начался Парад Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU