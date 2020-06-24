Власти Китая наказали владельца TikTok за уход от ценностей социализма

24 Июнь 2020 2020-06-24T08:00:07+03:00

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Китайская администрация по киберпространству наложила штрафные санкции на онлайн-видеосервис Xigua, который принадлежит пекинскому владельцу популярного в последнее время приложения TikTok. Компанию наказали за «уход от ценностей социализма», сообщает издание South China Morning Post.

Санкции были наложены властями Китая из-за того, на видеосервисе регулярно публикуется «вульгарный контент». В общей сложности специалисты регулятора проверили 31 крупную видеоплатформу, десять компаний после такой проверки были оштрафованы. Эксперты указали, что наказанные видеосервисы «отходят от основных ценностей социализма, ставят под угрозу здоровое воспитание молодых жителей страны и портят атмосферу в обществе».

Китайское ведомства также запретило платформам регистрировать новых пользователей и обновлять приложения, так как в них иногда распространяются порнографические материалы и организовывают азартные игры в онлайн формате.

ИСТОЧНИК KP.RU