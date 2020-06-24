2020-06-24T08:00:07+03:00
В мире

Власти Китая наказали владельца TikTok за уход от ценностей социализма

Санкции наложили из-за публикации «вульгарного контента»
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Власти Китая наказали владельца TikTok за уход от ценностей социализмаВласти Китая наказали владельца TikTok за уход от ценностей социализмаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Китайская администрация по киберпространству наложила штрафные санкции на онлайн-видеосервис Xigua, который принадлежит пекинскому владельцу популярного в последнее время приложения TikTok. Компанию наказали за «уход от ценностей социализма», сообщает издание South China Morning Post.

Санкции были наложены властями Китая из-за того, на видеосервисе регулярно публикуется «вульгарный контент». В общей сложности специалисты регулятора проверили 31 крупную видеоплатформу, десять компаний после такой проверки были оштрафованы. Эксперты указали, что наказанные видеосервисы «отходят от основных ценностей социализма, ставят под угрозу здоровое воспитание молодых жителей страны и портят атмосферу в обществе».

Китайское ведомства также запретило платформам регистрировать новых пользователей и обновлять приложения, так как в них иногда распространяются порнографические материалы и организовывают азартные игры в онлайн формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Кокорин: "На зоне рано утром просыпаться и ходить на работу было не утомительно"
"После аварии домой идти не хотел": Михаил Ефремов просил, чтобы его поместили в СИЗО
Власти Китая наказали владельца TikTok за уход от ценностей социализма
Медики предупредили о пожизненных последствиях коронавируса
Последние новости на утро 24 июня 2020: Путин подписал указ о выплате семьям с детьми до 16 лет
Евросоюзу предсказали дефицит нефти
Названа главная опасность ношения масок на подбородке
Трамп предложил назвать коронавирус "Ухань"
Болтон предположил, что Трамп пытался использовать власти Украины
Почему опасно загорать в городских парках, рассказал эксперт
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля
Саакашвили рассказал, как ходил с Трампом в клубы
Захарова прокомментировала заявление Киева о "многомиллионных долгах"
Оперный театр в Барселоне выступил с концертом для растений
Мужчина заснял на видео погоню голодного медведя за мороженым
Шесть человек погибли при крушении легкого самолета в Мексике
Ученые раскрыли, как ожирение влияет на развитие слабоумия
Роспотребнадзор призвал носить маски и соблюдать дистанцию на Параде Победы
Захарова высказалась об оскорблениях грузинского журналиста в адрес Путина
"Яндекс" объявил о частичном прекращении сотрудничества со Сбербанком
В Москве задержали около 30 человек во время рейда по борьбе с оргпреступностью
Twitter признал пост Трампа оскорбительным