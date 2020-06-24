2020-06-24T08:25:52+03:00
Спорт

Александр Кокорин: "На зоне рано утром просыпаться и ходить на работу было не утомительно"

В интервью "КП" скандальный футболист рассказал о том, как отсидел в заключении [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Кокорин.Александр Кокорин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Форвард футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин после того, как вышел на свободу из колонии по УДО, продолжает привлекать к себе внимание. Не так давно игрок стал объектом критики после скандальной игры "Сочи" и "Ростова", в котором забил три гола.

В разговоре со спецкором KP.RU Анной Велигжаниной форвард сочинцев рассказал о том, каково было ему сидеть в колонии в Белгородской области. Звездный футболист подчинялся всем правилами, которые были установлены "на зоне":

- Какой режим был там, где я сидел, - можете посмотреть, зайдя на сайт исправительной колонии № 4 Белгородской области. То, что на зоне нужно рано подниматься, ходить на работу, заниматься тем, что ты не любишь, - это не утомительно. Утомительно делать каждый день одно и то же. Все по расписанию. Два часа в день вам выделяется под свободное время, можно заниматься спортом, - сказал Александр Кокорин в интервью KP.RU.

Напомним, что Александр Кокорин и Павел Мамаев получили тюремный срок после того, как по окончании матча "Зенит" - "Краснодар" отправились в Москву и устроили сразу несколько драк.

Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, Павел Мамаев - на один месяц меньше. Два других участника конфликта - это младший брат Кокорина Кирилл и общий друг Александр Протасовицкий тоже не остались без сроков. Кирилл получил 1 год и 6 месяцев, а Протасовицкий - 1 год и 5 месяцев.

Кокорин и Мамаев в суде на рассмотрении их дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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