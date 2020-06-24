2020-06-24T08:46:33+03:00
В мире

Четыре человека погибли в угольной шахте в Киргизии

По данным спасателей, они отравились угарным газом
Ксения АНУФРИЕВА
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Четыре человека погибли в угольной шахте в КиргизииЧетыре человека погибли в угольной шахте в КиргизииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 24 июня, в угольной шахте в южной Баткенской области Киргизии от отравления угарным газом погибли четыре человека. Об этом сообщили представители министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

- В населенном пункте Сулюкта в одной из принадлежащих компании "Кенчилер-Береке" угольных шахт умерли четыре человека. Причиной смерти людей стал высвободившийся газ, - говорится в сообщении ведомства.

В МЧС отметили, что одной из погибших была 34-летняя женщина. Тела горняков подняли на поверхность прибывшие на место трагедии сотрудники горно-спасательного взвода №1 города Сулюкта. Сейчас местные правоохранительные органы рассматривают возможность о начале досудебного расследования по факту гибели людей в шахте, специалисты устанавливаю точную причину произошедшего.

Накануне в центре Киева произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме на улице Григоренко. В результате перекрытия жилого дома обрушились с четвёртого по седьмой этажи, под завалами строения спасатели нашли тела пяти человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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