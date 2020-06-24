2020-06-24T09:03:42+03:00
Общество

Москва готовится к параду: Появились фото, как военная техника въезжает в город

Парад победы на Красной площади начнется в 10:00 по московскому времени
Ксения АНУФРИЕВА
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Москва готовится к параду: Появились фото, как военная техника въезжает в городМосква готовится к параду: Появились фото, как военная техника въезжает в городФото: Михаил ФРОЛОВ
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Уже совсем скоро в центре российской столицы начнется парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые в текущем году перенесли на 24 июня. Москва активно готовится к предстоящему торжественному шествию: фотокорреспонденту «Комсомольской правды» удалось заснять зрелищные кадры, на которых видно, как военная техника с солдатами въезжает в город.

Мероприятие сегодня пройдет с показом преемственности нынешнего парада с Парадом Победы 24 июня 1945 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мероприятие сегодня пройдет с показом преемственности нынешнего парада с Парадом Победы 24 июня 1945 года.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мероприятие сегодня пройдет с показом преемственности нынешнего парада с Парадом Победы 24 июня 1945 года. На шествии, как в 1945-м, пройдет боевая техника Победы - та, что участвовала в боях Великой Отечественной войны.

Боевая техника Победы в эту среду - та, что участвовала в боях Великой Отечественной войны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Боевая техника Победы в эту среду - та, что участвовала в боях Великой Отечественной войныФото: Михаил ФРОЛОВ

В форме видов вооруженных сил и родов войск и со стрелковым оружием того периода пройдут исторические роты. Как и в те годы, по Красной площади в Москве солдаты пронесут штандарты фронтов и боевые знамена армий, дивизий, полков, будут звучать военные марши.

В форме видов вооруженных сил и родов войск и со стрелковым оружием того периода пройдут исторические роты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В форме видов вооруженных сил и родов войск и со стрелковым оружием того периода пройдут исторические роты.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Механизированную колонну составят 234 единицы современной и исторической военной техники. Как в 1945 году, боевая техника Победы в эту среду - та, что участвовала в боях Великой Отечественной войны. Начнется шествие с колонны легендарных боевых машин тех времен, но чуть позже зрители смогут увидеть и более современную, перспективную военную технику России.

Начнется шествие с колонны легендарных боевых машин тех времен Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начнется шествие с колонны легендарных боевых машин тех временФото: Михаил ФРОЛОВ

Сайт kp.ru проведет прямую трансляцию Парада Победы в Москве, которая начнется начнется 24 июня 2020 года в 10:00.

Зрители смогут увидеть и более современную, перспективную военную технику России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зрители смогут увидеть и более современную, перспективную военную технику России.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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