2020-06-24T09:10:00+03:00
Общество

На зоне мне было ужасно: Александр Кокорин рассказал, как сидел в колонии

Футболист недавно освободился из места заключения и объяснил, что ждет Михаил Ефремова
Ксения АНУФРИЕВА
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На зоне мне было ужасно: Александр Кокорин рассказал, как сидел в колонииНа зоне мне было ужасно: Александр Кокорин рассказал, как сидел в колонииФото: Михаил ФРОЛОВ
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После трагической аварии в центре российской столицы большинство адвокатов полагают, что виновному в ней Михаилу Ефремову не удастся избежать наказание и актер отправится в тюрьму или колонию. Однако многие считают, что даже в случае лишения свободы он не понесет должного наказания, ведь в колонии «за деньги создают хорошие условия».

Недавно из мест заключения были освобождены звездные футболисты Мамаев и Кокорин, осужденные за драку. В интервью «Комсомольской правде» Александр Кокорин объяснил, правда ли на зоне по-другому относятся к известным личностям, и насколько тяжело приходится людям в местах лишения свободы.

- То, что на зоне нужно рано подниматься, ходить на работу, заниматься тем, что ты не любишь, - это не утомительно. Утомительно делать каждый день одно и то же, все по расписанию. Нет такого человека, который чувствует себя там хорошо. На зоне мне было ужасно, потому что я очень скучал по дому. А так, чтобы какие-то кошмарные вещи там видел - нет. Но снова оказаться там не хочется. Зона - это испытание, и из него можно выйти по-разному. Я его прошел, и теперь все отлично, - рассказал спортсмен.

Напомним, что после аварии было возбуждено два уголовных дела - по факту смертельного ДТП и о сбыте наркотиков. Михаил Ефремов до 9 августа текущего года останется под домашним арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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