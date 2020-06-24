На зоне мне было ужасно: Александр Кокорин рассказал, как сидел в колонии
После трагической аварии в центре российской столицы большинство адвокатов полагают, что виновному в ней Михаилу Ефремову не удастся избежать наказание и актер отправится в тюрьму или колонию. Однако многие считают, что даже в случае лишения свободы он не понесет должного наказания, ведь в колонии «за деньги создают хорошие условия».
Недавно из мест заключения были освобождены звездные футболисты Мамаев и Кокорин, осужденные за драку. В интервью «Комсомольской правде» Александр Кокорин объяснил, правда ли на зоне по-другому относятся к известным личностям, и насколько тяжело приходится людям в местах лишения свободы.
- То, что на зоне нужно рано подниматься, ходить на работу, заниматься тем, что ты не любишь, - это не утомительно. Утомительно делать каждый день одно и то же, все по расписанию. Нет такого человека, который чувствует себя там хорошо. На зоне мне было ужасно, потому что я очень скучал по дому. А так, чтобы какие-то кошмарные вещи там видел - нет. Но снова оказаться там не хочется. Зона - это испытание, и из него можно выйти по-разному. Я его прошел, и теперь все отлично, - рассказал спортсмен.
Напомним, что после аварии было возбуждено два уголовных дела - по факту смертельного ДТП и о сбыте наркотиков. Михаил Ефремов до 9 августа текущего года останется под домашним арестом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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