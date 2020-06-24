2020-06-24T09:24:17+03:00
Общество

Омбудсмен: вопрос возвращения в Россию Ярошенко и Бута обсуждается

Сейчас россияне отбывают сроки в тюрьмах США
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что вопрос возвращения в Россию Ярошенко и Бута обсуждается конфиденциальноУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что вопрос возвращения в Россию Ярошенко и Бута обсуждается конфиденциальноФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Вопрос возвращения в Россию осужденных в Соединенных Штатах Виктора Бута и Константина Ярошенко обсуждается, однако переговоры пока не закончены. Вопрос держится в режиме конфиденциальности. Об этом в среду, 24 июня, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Напомним, что Виктор Бут был арестован на территории Таиланда по запросу американских спецслужб двенадцать лет назад, в результате провокационной операции мужчину вывезли в Америку. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал гражданина России виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки террористов.

Константина Ярошенко арестовали в Либерии и выдали Штатам. Девять лет назад суд обвинил его в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотических препаратов на территорию США и приговорил его к 20 годам тюрьмы.

Недавно появились слухи о том, что страны договаривается об обмене россиян Бута и Ярошенко на осужденного в России за шпионаж американца Дэвида Уилана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России за сутки выявлено 7 176 новых заражённых коронавирусом
Путин: наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло
Путин поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы
Путин объявил минуту молчания на Параде Победы
Путин поприветствовал ветеранов на Параде Победы
База данных миллионов пользователей Telegram утекла в сеть
Начался Парад Победы на Красной площади
В Гидрометцентре предупредили о 10 днях сильного солнечного излучения
Омбудсмен: вопрос возвращения в Россию Ярошенко и Бута обсуждается
На зоне мне было ужасно: Александр Кокорин рассказал, как сидел в колонии
Москва готовится к параду: Появились фото, как военная техника въезжает в город
Четыре человека погибли в угольной шахте в Киргизии
Александр Кокорин: "На зоне рано утром просыпаться и ходить на работу было не утомительно"
"После аварии домой идти не хотел": Михаил Ефремов просил, чтобы его поместили в СИЗО