Омбудсмен: вопрос возвращения в Россию Ярошенко и Бута обсуждается

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:24:17+03:00

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что вопрос возвращения в Россию Ярошенко и Бута обсуждается конфиденциально Фото: Александр ГЛУЗ

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Вопрос возвращения в Россию осужденных в Соединенных Штатах Виктора Бута и Константина Ярошенко обсуждается, однако переговоры пока не закончены. Вопрос держится в режиме конфиденциальности. Об этом в среду, 24 июня, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Напомним, что Виктор Бут был арестован на территории Таиланда по запросу американских спецслужб двенадцать лет назад, в результате провокационной операции мужчину вывезли в Америку. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал гражданина России виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки террористов.

Константина Ярошенко арестовали в Либерии и выдали Штатам. Девять лет назад суд обвинил его в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотических препаратов на территорию США и приговорил его к 20 годам тюрьмы.

Недавно появились слухи о том, что страны договаривается об обмене россиян Бута и Ярошенко на осужденного в России за шпионаж американца Дэвида Уилана.

ИСТОЧНИК KP.RU