В сеть утекли данные миллионов пользователей Telegram

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:58:24+03:00

Администрация мессенджера заверила, что большинство из аккаунтов уже неактуальны

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База данных с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram появилась на одном из форумов в теневом сегменте интернета. Документ с данными содержит порядка 900 Мбайт информации.

Через базу можно с помощью ника аккаунта в Telegram получить не только номер телефона пользователя, но и уникальный идентификатор.

Утечку базы подтвердили в пресс-службе мессенджера Telegram, но уточнили, что данные собраны встроенной функцией сбора контактов. Их импортируют в момент регистрации пользователя.

Ни один сервис, с помощью которого пользователи взаимодействуют с контактами своей телефонной книги, не способен полностью защитить пользователей от подобного, подчеркнули в пресс-службе Telegram.

ИСТОЧНИК KP.RU