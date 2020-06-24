2020-06-24T10:30:58+03:00
Общество

Путин поприветствовал ветеранов на Параде Победы

Каждому из героев президент пожал руку
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент Путин пожал руку присутствующим на параде ветеранамПрезидент Путин пожал руку присутствующим на параде ветеранамФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин перед началом парада Победы поприветствовал каждого ветерана, пожав им руку. Президент сидит на трибуне рядом с ветеранами и главами других государств.

Смотреть прямую онлайн-трансляцию парада, посвящённого 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне можно на сайте KP.ru.

Сайт KP.ru также публиковал фото подготовки Москвы к торжественному шествию. Фотокорреспонденту "Комсомольской правды" удалось запечатлеть въезд военной техники в Москву для парада Победы.

В 2020 году парад, традиционно проходящий 9 мая, перенесли на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Датой празднования 75-летия победы было выбрано 24 июня, поскольку именно в этот день на Красной площади прошёл исторический парад, прошедший в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне.

Путин поприветствовал ветеранов на Параде - 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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