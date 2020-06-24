Путин объявил минуту молчания на Параде Победы
Российский президент Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам и участникам мероприятия в среду, 24 июня, на Параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне объявил минут молчания в память о павших воинах.
- Сегодня мы склоняем головы перед светлой памяти всех, кто не пришёл с войны, скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас. Объявляется минута молчания, - сказал президент.
После минуты молчания президент заявил, что люди всегда будут помнить, что фашизм сокрушил советский народ.
- Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ – миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза. На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье они боролись и трудились по законам мужества и единства. Отстояв свою землю, продолжали сражаться. Освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ Германии, - сказал Владимир Путин.
Минута молчания на Параде Победы - 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU