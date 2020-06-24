Путин объявил минуту молчания на Параде Победы

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:49:21+03:00

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Российский президент Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам и участникам мероприятия в среду, 24 июня, на Параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне объявил минут молчания в память о павших воинах.

- Сегодня мы склоняем головы перед светлой памяти всех, кто не пришёл с войны, скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас. Объявляется минута молчания, - сказал президент.

После минуты молчания президент заявил, что люди всегда будут помнить, что фашизм сокрушил советский народ.

- Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ – миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза. На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье они боролись и трудились по законам мужества и единства. Отстояв свою землю, продолжали сражаться. Освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ Германии, - сказал Владимир Путин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786740" frameborder="0"></iframe> Минута молчания на Параде Победы - 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU