Путин поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы
Президент России Владимир Путин поздравил всех россиян с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
- Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, наши уважаемые зарубежные гости, товарищи солдаты и матросы! Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Победы, которая навсегда осталась в истории по своему масштабу, значению, духовной и нравственной высоте, - обратился президент к соотечественникам
- Парад 1945 года навсегда остался в истории, как торжество жизни над смертью. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, - заключил глава государства перед объявлением минуты молчания.
- Сегодня мы склоняем головы перед светлой памяти всех, кто не пришёл с войны, скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас. Объявляется минута молчания, - заключил президент.
Выступление Владимира Путина на параде Победы - 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU