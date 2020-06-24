Путин поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:36:36+03:00

Владимир Путин назвал парад 1945 года торжеством жизни над смертью Фото: скриншот с видео

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Президент России Владимир Путин поздравил всех россиян с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

- Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, наши уважаемые зарубежные гости, товарищи солдаты и матросы! Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Победы, которая навсегда осталась в истории по своему масштабу, значению, духовной и нравственной высоте, - обратился президент к соотечественникам

- Парад 1945 года навсегда остался в истории, как торжество жизни над смертью. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, - заключил глава государства перед объявлением минуты молчания.

- Сегодня мы склоняем головы перед светлой памяти всех, кто не пришёл с войны, скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас. Объявляется минута молчания, - заключил президент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786726" frameborder="0"></iframe> Выступление Владимира Путина на параде Победы - 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU