Путин: наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:37:42+03:00

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Президент Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам в среду, 24 июня, на Параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заявил, что именно советский народ смог одолеть страшное, тотальное зло.

-Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло, разгромил более шестисот дивизий врага, уничтожил 75 процентов от общего числа самолётов, танков, артиллеристских орудий противника и до конца, до победной точки прошёл свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь.В этом и состоит главная, честная, ничем не замутнённая правда о войне. Мы обязаны её беречь и отстаивать, передавать нашим детям, внукам и правнукам.Сегодняшний парад в честь этой правды. Выдающегося поколения победителей, - сказал глава государства.

Президент также добавил, что мы никогда не забудем вклад наших союзников в приближение Победы.

- Чтим подвиг всех борцов с нацизмом, которые бесстрашно действовали во всех странах Европы. Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы память о ваших героических свершениях никогда не померкла. Это долг нашей совести и нашей ответственности перед настоящим и будущим. Слава поколению, победившему нацизм. Слава героям Отечественной Войны!, - закончил свое выступление Владимир Путин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786726" frameborder="0"></iframe> Выступление Владимира Путина на параде Победы - 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU