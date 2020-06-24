В России за сутки выявлено 7 176 новых заражённых коронавирусом

24 Июнь 2020 2020-06-24T12:08:27+03:00

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За минувшие сутки специалисты в России зафиксировали 7 176 новых случаев заражения коронавирусом в 84 из 85 российских регионов. Общее число случаев заражения достигло 606 тысяч.

31,6% новых заражённых не имели никаких симптомов коронавируса.

Также за прошедшие сутки скончались 154 пациента, всего жертвами коронавируса в России стали 8 513 человек.

Число новых выздоровевших пациентов составило 12 393 человека, а всего российские врачи вылечили уже 368 822 человека.

В Москве сегодня зарегистрировано меньше тысячи новых заболевших - 811. В столице за сутки скончались 14 человек.

Специалисты Роспотребнадзора провели уже почти 18 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Начальник института Минобороны, где разрабатывалась российская вакцина от коронавируса рассказал в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде" о её испытаниях на первой группе добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU