2020-06-24T10:51:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В России за сутки выявлено 7 176 новых заражённых коронавирусом

154 пациента скончались
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России выявлено 7 176 новых случаев коронавирусаВ России выявлено 7 176 новых случаев коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За минувшие сутки специалисты в России зафиксировали 7 176 новых случаев заражения коронавирусом в 84 из 85 российских регионов. Общее число случаев заражения достигло 606 тысяч.

31,6% новых заражённых не имели никаких симптомов коронавируса.

Также за прошедшие сутки скончались 154 пациента, всего жертвами коронавируса в России стали 8 513 человек.

Число новых выздоровевших пациентов составило 12 393 человека, а всего российские врачи вылечили уже 368 822 человека.

В Москве сегодня зарегистрировано меньше тысячи новых заболевших - 811. В столице за сутки скончались 14 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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