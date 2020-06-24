2020-06-24T11:12:00+03:00
В мире

Иран готов на переговоры с США по ядерной сделке

Власти страны готовы к сотрудничеству, но только при выплате компенсаций за причиненный ущерб
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Иран готов на переговоры с США по ядерной сделкеИран готов на переговоры с США по ядерной сделкеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Иран готов пойти на переговоры с Соединенными Штатами только в рамках ядерной сделки и после выплаты компенсаций за причиненный ущерб. Об этом 24 июня заявил иранский глава Хасан Роухани, чье выступление транслировало местное телевидение.

- Мы всегда готовы к переговорам, но как только Штаты скажут, что возвращаются к выполнению международного права, и объявят, что вернутся к выполнению положение резолюции ООН и своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, вернутся в «шестерку». Наша позиция проста – им нужно подчиниться международным законам, извиниться и компенсировать тот ущерб, который они причинили Ирану, выплатить все компенсации, - сказал глава государства.

До этого Хасан Роухани говорил, что Тегеран потерял из-за американских санкций более 50 миллиардов долларов, а эта сумма сопоставима с двумя государственными бюджетами минувшего года.

Пять лет назад страны «шестерки» Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран достигли Совместного всеобъемлющего плана действий. Договор предполагал, что все санкции будут сняты в обмен на ограничение иранской ядерной программы, но в конечном итоге соглашение не продержалось и трех лет. Весной позапрошлого года Штаты объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики, а Иран, в свою очередь, заявил о сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата
Иран готов на переговоры с США по ядерной сделке
В России за сутки выявлено 7 176 новых заражённых коронавирусом
Путин: наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло
Путин поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы
Путин объявил минуту молчания на Параде Победы
Путин поприветствовал ветеранов на Параде Победы
В сеть утекли данные миллионов пользователей Telegram
Начался Парад Победы на Красной площади
В Гидрометцентре предупредили о 10 днях сильного солнечного излучения
Омбудсмен: вопрос возвращения в Россию Ярошенко и Бута обсуждается
На зоне мне было ужасно: Александр Кокорин рассказал, как сидел в колонии
Москва готовится к параду: Появились фото, как военная техника въезжает в город
Четыре человека погибли в угольной шахте в Киргизии
Александр Кокорин: "На зоне рано утром просыпаться и ходить на работу было не утомительно"
"После аварии домой идти не хотел": Михаил Ефремов просил, чтобы его поместили в СИЗО