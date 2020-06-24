Иран готов на переговоры с США по ядерной сделке

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:12:00+03:00

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Иран готов пойти на переговоры с Соединенными Штатами только в рамках ядерной сделки и после выплаты компенсаций за причиненный ущерб. Об этом 24 июня заявил иранский глава Хасан Роухани, чье выступление транслировало местное телевидение.

- Мы всегда готовы к переговорам, но как только Штаты скажут, что возвращаются к выполнению международного права, и объявят, что вернутся к выполнению положение резолюции ООН и своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, вернутся в «шестерку». Наша позиция проста – им нужно подчиниться международным законам, извиниться и компенсировать тот ущерб, который они причинили Ирану, выплатить все компенсации, - сказал глава государства.

До этого Хасан Роухани говорил, что Тегеран потерял из-за американских санкций более 50 миллиардов долларов, а эта сумма сопоставима с двумя государственными бюджетами минувшего года.

Пять лет назад страны «шестерки» Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран достигли Совместного всеобъемлющего плана действий. Договор предполагал, что все санкции будут сняты в обмен на ограничение иранской ядерной программы, но в конечном итоге соглашение не продержалось и трех лет. Весной позапрошлого года Штаты объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики, а Иран, в свою очередь, заявил о сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU