Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

24 Июнь 2020 2020-06-24T12:22:31+03:00

Владимир Путин с коллегами у Могилы Неизвестного солдата Фото: скриншот с видео

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Президент России Владимир Путин вместе с главами государств, которые прибыли в Москву на мероприятия в честь 75-летия Победы, возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

В церемонии возложения цветов к Вечному огню приняли участие главы Абхазии, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса Парад Победы перенесли с 9 мая на 24 июня. Эта дата была выбрана, поскольку в 1945 году первый парад в честь окончания Великой Отечественной войны состоялся 24 июня.

Вместе с российскими военными в параде приняли участие расчёты войск из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

ИСТОЧНИК KP.RU