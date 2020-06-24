2020-06-24T12:22:31+03:00
Общество

Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

24 июня в Москве прошёл парад, посвящённый 75-летию Победы
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Владимир Путин с коллегами у Могилы Неизвестного солдатаВладимир Путин с коллегами у Могилы Неизвестного солдатаФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин вместе с главами государств, которые прибыли в Москву на мероприятия в честь 75-летия Победы, возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

В церемонии возложения цветов к Вечному огню приняли участие главы Абхазии, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса Парад Победы перенесли с 9 мая на 24 июня. Эта дата была выбрана, поскольку в 1945 году первый парад в честь окончания Великой Отечественной войны состоялся 24 июня.

Вместе с российскими военными в параде приняли участие расчёты войск из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Геннадий Онищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом на планете
Видео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танка
В Самаре гостем Парада Победы стал герой Советского Союза
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата
Иран готов на переговоры с США по ядерной сделке
В России за сутки выявлено 7 176 новых заражённых коронавирусом
Путин: наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло
Путин поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы
Путин объявил минуту молчания на Параде Победы
Путин поприветствовал ветеранов на Параде Победы
В сеть утекли данные миллионов пользователей Telegram
Начался Парад Победы на Красной площади
В Гидрометцентре предупредили о 10 днях сильного солнечного излучения
Омбудсмен: вопрос возвращения в Россию Ярошенко и Бута обсуждается
На зоне мне было ужасно: Александр Кокорин рассказал, как сидел в колонии
Москва готовится к параду: Появились фото, как военная техника въезжает в город
Четыре человека погибли в угольной шахте в Киргизии
Александр Кокорин: "На зоне рано утром просыпаться и ходить на работу было не утомительно"
"После аварии домой идти не хотел": Михаил Ефремов просил, чтобы его поместили в СИЗО