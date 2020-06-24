Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата
Президент России Владимир Путин вместе с главами государств, которые прибыли в Москву на мероприятия в честь 75-летия Победы, возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.
В церемонии возложения цветов к Вечному огню приняли участие главы Абхазии, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.
Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса Парад Победы перенесли с 9 мая на 24 июня. Эта дата была выбрана, поскольку в 1945 году первый парад в честь окончания Великой Отечественной войны состоялся 24 июня.
Вместе с российскими военными в параде приняли участие расчёты войск из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
ИСТОЧНИК KP.RU