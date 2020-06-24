Геннадий Онищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом на планете

24 Июнь 2020 2020-06-24T12:16:53+03:00

По его словам, все, кто был на параде, прошли карантин и проверку на коронавирус

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Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко назвал Красную площадь, на которой состоялся Парад Победы, самым безопасным метом не только в России, но и во всем мире. По его словам, все зрители и участники мероприятия прошли тесты на коронавирус и выдержали карантин.

«Самое безопасное место в РФ и на планете - это здесь (на Красной площади – прим. ред.), самое безопасное. Все ветераны выдержали карантин, все […] проверены, ребята все были в изоляции», - цитирует Онищенко телеканал «360».

Напомним, торжественный парад, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, решено было перенести с 9 мая на 24 июня из-за распространения коронавируса. Проведение праздничных мероприятий в Москве стало возможно лишь после стабилизации эпидемиологической обстановки, пишет сайт argumenti.ru.

Прибывшие на парад делегации из других стран в целях безопасности также были проверены на коронавирус. В результате, инфекция была выявлена у двух членов группы из Киргизии. В связи с этим президент страны Сооронбай Жээнбеков не смог присоединиться к зрителям на трибуне.

ИСТОЧНИК KP.RU