2020-06-24T12:52:52+03:00
Спорт

UFC анонсировал бой русского и украинца: Хабиб Нурмагомедов сказал, кого будет поддерживать

Бой Тагир Уланбеков - Александр Доскальчук станет первым для спортсменов в промоушене
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Тагир Уланбеков дебютирует в UFC.Тагир Уланбеков дебютирует в UFC.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В одном из ближайших турниров UFC пройдет необычный бой. В октагон во время соревнований на "Бойцовском острове" в ОАЭ выйдут русский и украинец. Тагир Уланбеков будет драться с Александром Доскальчуком. Поединок официально анонсирован и состоится 19 июля.

Шоу пройдет в ОАЭ на "Бойцовском острове". Это - специально взятый в аренду UFC участок земли, на котором на время пандемии коронавируса решено собрать всех лучших спортсменов мира в этом чемпионате. Отметим, что для Уланбекова и Доскальчука эта встреча станет первой в промоушене. Доскальчук, при этом, не проводил еще ни разу поединков по правилам смешанных единоборств с ноября 2018 года.

А вот за Уланбекова уже порадовался Хабиб Нурмагомедов, который в сториз личного Инстаграма поддержал хорошо знакомого ему спортсмена. Всего же статистика боев у Доскальчука и Уланбекова равная - по 10 побед и 1 поражению в смешанных единоборствах. Ранее они дрались в других турнирах. Уланбеков - в GFC и Fight Nights Global, Доскальчук - в M-1 Global

ИСТОЧНИК KP.RU

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