2020-06-24T12:49:44+03:00
Политика

Эксперт оценил шансы Киева взыскать долг с России за базирование Черноморского флота

Замглавы МИД Украины оценил ежемесячную сумму в сто миллионов долларов
Елена АКИМОВА
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Украина требует с России плату за базирование Черноморского флота в КрымуУкраина требует с России плату за базирование Черноморского флота в КрымуФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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Украинский и российский политолог и дипломат Ростислав Ищенко оценил шансы Киева взыскать с России долг за базирование Черноморского флота в Крыму.

О задолженности заявил замглавы украинского МИД Василий Боднар. Ежемесячную сумму за пользование территориями дипломат оценил в сто миллионов долларов.

К тому же, РФ должна выплатить накопившуюся за много лет сумму, исходя из данных расчетов.

Собеседник Пятого канала оценивает данное заявление, как провокацию.

- Украина заявила о своем намерении [разорвать — Прим.ред.] Минские соглашения и сделала это давно. И с тех пор началась, видимо, провокация, для того чтобы Россия заявила о том, что она прекращает сотрудничество в рамках Минских соглашений, — пояснил эксперт.

Он уверен, что все заявления Киева о долгах не будут иметь никаких последствий и дальше политических заявлений дело не пойдет.

В Госдуме слышали данное заявление и отметили, что «финансовые претензии украинских политиков преодолели порог здравомыслия». Именно так оценил заявление депутат Руслан Бальбек в комментарии RT.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что коллекция нелепых претензий Киева к Москве пополнилась новым «экспонатом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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